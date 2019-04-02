Глава Евросовета поздравил Порошенко со вторым туром

Глава Европейского совета Дональд Туск во время телефонного разговора поздравил президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов. Как передает Газета.Ru, об этом сообщается на сайте украинского президента.

В пресс-службе Порошенко рассказали, что Туск особенно отметил соблюдение «демократических стандартов» на выборах и назвал это «важным достижением главы государства».

Также отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонней повестки.

Ранее экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что Порошенко нанял израильского «черного пиарщика» Моше Клюгхафта, чтобы противодействовать в публичном поле лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому.