Глава Европейского космического агентства соболезнует семье Леонова

Глава Европейского космического агентства Йохан Дитрих Вёрнер отправил послание главе Роскосмоса в связи со смертью космонавта Алексея Леонова. Текст письма выложен на сайте госкорпорации.

Руководитель ЕКА попросил передать искренние соболезнования семье космонавта. Вёрнер назвал Леонова «одним из великих исследователей космоса», который вдохновил большое число граждан выходом в открытый космос и «исторической стыковкой кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году».

Автор послания добавил, что все люди глубоко обязаны этому космонавту.

85-летний летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов скончался в минувшую пятницу. Космонавта похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах. Его проводят траурным салютом под звуки гимна.

Отметим, что NASA прервало в пятницу прямую трансляцию выхода в космос двух астронавтов, чтобы сообщить о смерти Леонова (aif.ru)