Глава эстонского парламента призвал к новому расследованию катастрофы парома Estonia

Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас призвал начать новое расследование катастрофы парома Estonia, произошедшей 25 лет назад.

«Я считаю, что для выяснения всех обстоятельств крушения парома следует начать новое расследование, — сказал он в субботу газете Postimees. — Если неизвестно, сколько машин было на борту и какой был их реальный вес, следует отправить на паром водолазов и выяснить это».

По его словам, если есть подозрения, что на пароме произошел взрыв, следует изучить корпус судна.

«Правду следует в любом случае обнародовать, нравится это кому-то или нет. Только тогда как погибшие и их родные, так и все общество обретут покой», — добавил он.

В субботу в Эстонии проходят памятные мероприятия по случаю 25-й годовщины катастрофы парома Estonia.

Паром «Эстония» затонул в ночь с 27 на 28 сентября 1994 г. в Балтийском море, в 35 км к юго-востоку от финского острова Утё. Судно выполняло регулярный грузопассажирский рейс из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек погибли 852, это стало одним из крупнейших в XX веке кораблекрушений мирного времени.