Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу в 2030 году

Президент Эквадора Ленин Морено предложил своим коллегам в Колумбии и Перу совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году. Об этом он в субботу написал в «Твиттере», передает ТАСС.

«Вчера я предложил президентам [Колумбии] Ивану Дуке и [Перу] Мартину Вискарре организовать чемпионат мира по футболу в Эквадоре, Колумбии и Перу в 2030 году», — написал Морено.

Глава Эквадора добавил, что окажет поддержку «национальной футбольной федерации и ее главе Франсиско Эгасу, чтобы добиться этого».

Следующий чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году. В 2026 году турнир примут Канада, Мексика и США.