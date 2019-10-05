Глава делегации США в ПА ОБСЕ заявил, что ему неизвестно о разработке новых антироссийских законов

Глава делегации Конгресса США в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил, что ему неизвестно о планах по внесению в высший американский законодательный орган новых законопроектов о санкциях в отношении России.

«Я не знаю, есть ли подобные планы. Мне неизвестно об этом», — сказал он в субботу корреспонденту ТАСС в кулуарах осенней сессии ПА ОБСЕ.

Уикер также добавил, что пока у него нет планов посещать Россию с официальным визитом. «Может, другие [конгрессмены] планируют», — резюмировал он, заметив, что делегации Конгресса США регулярно совершают визиты в другие страны.