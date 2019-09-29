Глава BP планирует покинуть свой пост

Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли намерен уйти со своей должности в течение года. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По имеющейся информации, об уходе Дадли с поста может быть объявлено уже в октябре.

Отмечается, что в это время компания хочет представить отчет по финансам за третий квартал 2019 года.

Как уточняется, пока имя будущего главы BP пока не определено.

Предполагается, что высокие шансы на этот пост есть у вице-президента компании Бернарда Луни, который занимается разведкой и освоением месторождений.

| 2019-09-29T00:38:47+00:00 29 сентября 2019, 04:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss