Глава Ассоциации футбола Палестины опротестует свою дисквалификацию

Днем ранее ФИФА обвинило Раджуба в подстрекательстве к ненависти и насилию и кроме дисквалификации оштрафовало функционера на 20 тыс швейцарских франков (примерно 17,5 тыс евро). В течение года он не имеет права посещать футбольные игры как официальное лицо, а также участвовать в мероприятиях со СМИ на стадионах и в их окрестностях в дни матчей.

Ассоциация футбола Палестины назвала это решение «непропорциональным и абсурдным», базирующимся на недостаточных доказательствах. В свою очередь министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан приветствовал решение ФИФА, отметив, что Раджуб «неоднократно использовал угрозы и подстрекательство к террору для достижения своих политических целей». Израиль призвал Международный олимпийский комитет также дисквалифицировать Раджиба, который ко всему прочему возглавляет и Национальный олимпийский комитет Палестины.

Раджуб наказан за призыв к фанатам сжигать футболки и фотографии Лионеля Месси накануне запланированного на 9 июня товарищеского матча сборных Израиля и Аргентины. Поединок, который должен был пройти в Иерусалиме, был в итоге отменен по соображениям безопасности. Как заявило посольство Израиля в Аргентине, «После угроз убийства, которые получил Лионель Месси, другие игроки проявили с ним солидарность и не захотели выходить на матч».