Глава Apple отреагировал на статью WSJ о причинах ухода главного дизайнера

Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, согласно которой главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании, что и стало причиной его ухода. Об этом сообщает NBC News.

По его словам, данная история абсурдна.

«Большая часть материала и, конечно, выводы не имеют ничего общего реальностью», — отметил Кук.

Он также добавил, что авторы статьи плохо себе представляют, как работает команда дизайнеров в Apple.

Он уточнил, что в статье настолько искажены отношения сотрудников, что непонятно, о какой компании идет речь.

Согласно газете, Айв уже давно планировал увольняться, и одной из причин стало отношение Кука к «яблочным» продуктам — якобы гендиректор наплевал на все заветы Стива Джобса, сконцентрировавшись на других задачах.