Глава Apple назвал Россию слабой

Генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук назвал российский рынок слабым с точки зрения финансовых показателей для компании. Как передает Лента.ру, такое заявление он сделал по итогам квартального отчета в интервью агентству Reuters. Помимо России, слабым рынком для Apple также стала Турция, Бразилия и Индия.

Кук отметил, что слабые показатели в России, Индии, Бразилии и Турции подвели финансовые результаты компании, которые хоть и оказались рекордными, но все же не достигли уровня прогнозов большинства аналитиков. «Apple видит некоторую макроэкономическую слабость на некоторых развивающихся рынках», — резюмировал гендиректор.

По итогам четвертого квартала 2018 финансового года (закончился в конце сентября) американская компания нарастила чистую прибыль на 31,8 процента — с 10,71 миллиарда до 14,12 миллиарда долларов. Выручка компании выросла на 20 процентов и составила 62,9 миллиарда долларов. При этом уже в следующем квартале компания ожидает получить выручку на уровне от 89 миллиардов до 93 миллиардов долларов.

В конце октября компания в рамках собственной презентации показала новую версию своего самого доступного ноутбука MacBook Air и iPad Pro с «безрамочным» экраном и Face ID. В сентябре компания презентовала новые iPhone.

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