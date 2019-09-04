Глава администрации Гонконга объявила о процедуре отзыва законопроекта об экстрадиции

Глава администрации Гонконга объявила о процедуре отзыва законопроекта об экстрадиции, против которого выступали демонстранты — Reuters.

О формальном отказе от данной законодательной инициативы Лам заявила на встрече в своей резиденции, на которую были приглашены члены ее администрации, проправительственные законодатели и гонконгские депутаты Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

Пресс-конференции после встречи не последовало. Ожидается, что соответствующее официальное заявление будет распространено гонконгской администрацией позже вечером.(ТАСС)

| 2019-09-04T14:05:16+00:00 4 сентября 2019, 14:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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