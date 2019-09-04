Глава администрации Гонконга объявила о процедуре отзыва законопроекта об экстрадиции

Глава администрации Гонконга объявила о процедуре отзыва законопроекта об экстрадиции, против которого выступали демонстранты — Reuters.

О формальном отказе от данной законодательной инициативы Лам заявила на встрече в своей резиденции, на которую были приглашены члены ее администрации, проправительственные законодатели и гонконгские депутаты Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

Пресс-конференции после встречи не последовало. Ожидается, что соответствующее официальное заявление будет распространено гонконгской администрацией позже вечером.(ТАСС)