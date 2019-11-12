Глава администрации Гонконга обвинила протестующих в эгоизме

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что демонстранты, пытающиеся парализовать город, ведут себя очень эгоистично. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Глава Гонконга выразила надежду, что университеты и школы города обратятся к своим студентам и ученикам с призывом не принимать участия в насилии. Лам добавила, что власти делают все возможное для того, чтобы провести честные и безопасные выборы депутатов районных советов, которые должны состояться 24 ноября.

Новая волна беспорядков охватила город в понедельник. Протестующие стали блокировать дороги в разных районах в попытке спровоцировать транспортный коллапс. На этом фоне во вторник были приостановлены занятия практически во всех местных университетах. Минувшим днем в различных инцидентах были ранены свыше 60 человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, включая 21-летнего учащегося колледжа, получившего огнестрельное ранение в живот.

Во вторник утром демонстранты в масках из числа студентов попытались перекрыть дороги для движения транспорта, в результате чего полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули.(ТАСС)