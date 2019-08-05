Глава администрации Гонконга назвала ситуацию опасной, но уйти в отставку отказалась

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам признала, что в Гонконге складывается довольно опасная ситуация, которая может нести угрозу принципу «одна страна — две системы» и национальному суверенитету. Об этом она заявила в понедельник на встрече с журналистами.

«Гонконг считался безопаснейшим городом в мире. Но серия радикальных действий поставила его в опасную ситуацию», — констатировала она. Кэрри Лам отметила, что некоторые участники протестных акций кидали в стражей порядка кирпичи и коктейли Молотова, осаждали полицейские участки, блокировали работу транспорта.

«Какие-то люди швырнули в море национальный флаг, другие призывают к революции. Такие действия несут угрозу принципу «одна страна — две системы, процветанию и экономике Гонконга», — подчеркнула она.

Глава администрации констатировала, что складывающийся здесь острый кризис вышел за пределы протестов против закона об экстрадиции, который некоторое время назад ею уже был объявлен «мертвым». Вместе с тем Кэрри Лам вновь отказалась уходить в отставку, подчеркнув, что она и ее коллеги несут ответственность перед 7,5 млн жителями этого специального административного района. Она призвала всех отложить в сторону разногласия и добиться скорейшего восстановления общественного порядка.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

Оппозиционные силы призвали к проведению в понедельник в городе массовой забастовки. Тысячи антиправительственных демонстрантов в утренний час пик вызвали транспортный хаос, заблокировав ряд дорог и туннелей, нарушив работу метро и аэропорта. В воздушной гавани были отменены свыше ста рейсов. На этом фоне биржевой индекс Hang Seng к этому часу рухнул на 3%.