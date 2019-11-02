Гияс Ибрагимов восстановлен в университете

Исключение из вуза может быть как инициативой студента (например, перевод в другой вуз), так и решением самого учебного заведения. В первом случае восстановиться просто. А вот как быть, если вас отчислили за нарушение?

В 2016 году студент Бакинского Славянского Университета Гияс Ибрагимов «был осужден» на 10 лет тюремного заключения по делу о незаконном обороте наркотиков, так было заявлено правоохранительными органами. После ареста Гияс Ибрагимов был исключен из вуза.

Отсидев часть срока, в марте 2019 года согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц», он был помилован и освобожден.

Выйдя на свободу, Гияс Ибрагимов решил завершить учебу, однако это оказалось не так просто.

Недавно Гияс Ибрагимов написал на своей Facebook — странице о том, что руководство БСУ всячески препятствует его восстановлению в вузе.

# связалось с Гиясом Ибрагимовым и вот, что он нам рассказал: «После освобождения я обратился в Министерство образования с просьбой обеспечить мое восстановление. У меня оставались задолженности по государственным экзаменам за третий курс, я собирался сдать их после восстановления. В июне 2019 года мне прислали уведомление из Министерства образования, к которому было приложено письмо ректора БСУ Нурланы Алиевой, где говорилось, что я могу быть допущенным к государственным экзаменам при условии погашения кредитных задолженностей».

По словам Ибрагимова, в университете долго не могли разобраться с оплатой. «Сначала сказали, что мой долг составляет 1500 манатов. Я показал квитанцию, в которой указано, что из этой суммы выплачено 1200 манатов и, следовательно, моя задолженность составляет всего лишь 300 манатов. Этот долг я тоже оплатил. Тогда от меня потребовали предъявить квитанции всех выплат, сделанных мною во время учебы в университете. Это почти за 4 года…Я отказался.

Через какое-то время меня вновь пригласили в университет и сказали, что произошла ошибка и мне не нужно платить 1500 манатов. Но для допуска к сдаче государственного экзамена, мне придется заплатить 250-300 манатов дополнительно», — рассказал Гияс Ибрагимов.

По словам Гияса, ему недавно звонил сотрудник БСУ, назвавшийся Ильгаром, и пригласил прийти в университет. «Не знаю, что мне скажут на этот раз», — сказал нам Гияс.

# связалось с вышеназванным Ильгаром, к сожалению, нам он тоже не назвал свою фамилию. На вопрос, на каком основании ректорат Бакинского славянского университета требует от Гияса Ибрагимова погасить несуществующий долг, он тоже не ответил и посоветовал обратиться в ректорат.

В ректорат нам звонить не пришлось, пресс- секретарь Бакинского славянского университета Мансур Гахраманов сам связался с нами.

По словам Гахраманова, студент факультета журналистики и филологии Бакинского Славянского Университета Гияс Ибрагимов приказом от 13 мая 2016 года он был исключен из университета. «16 июля 2019 года ректор университета Нурлана Алиева восстановила его в университете с условием выплаты кредитных задолженностей. Гияс Ибрагимов полностью погасил свой долг перед университетом. Поэтому он восстановлен на факультете Международных отношений, регионоведения и журналистики. Сегодня декан факультета Ширинбей Алиев связался с Гиясом и сообщил ему об этом. На следующей неделе он будет допущен к сдаче государственного экзамена», — сообщил нам пресс- секретарь.

Мы вновь связались с Гиясом Ибрагимовым, чтобы перепроверить информацию, полученную от пресс-секретаря БСУ (работа у нас, у журналистов, такая).

«Мне сказали, что я могу сдать государственный экзамен и сразу же получить диплом. Ведь, меня арестовали прямо перед окончанием последнего курса. Правда, у меня оставались задолженности по экзаменам за третий курс. Но в университете сказали, что меня, возможно, освободят от сдачи этих задолженностей. Спасибо всем и, конечно, «Зеркало» за то, что помогали мне», — сказал Гияс Ибрагимов.

# поздравляет Гияса Ибрагимова. А от редакции хотим добавить, что независимо от совершенного преступления, если человек понес наказание и был помилован, он имеет право на образование.