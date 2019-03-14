Гимнасты Азербайджана в финале Кубка мира

В Баку начался Кубок мира по спортивной гимнастике. В первый день турнира проходила квалификация в вольных упражнениях, параллельных брусьях и кольцах у мужчин, а также опорном прыжке и разновысоких брусьях — у женщин.

Спортсмены сборной Азербайджана открыли соревнование вольными упражнениями. В этом виде в финал вышел Мурад Агарзаев, удостоившийся оценки 14.066, что позволило ему занять седьмое место в квалификации.

Далее настал черед упражнения на кольцах, где Никита Симонов получил оценку 14.433, пробившись в финал с восьмой позиции. Марина Некрасовой удалось блеснуть в опорном прыжке. Ее выступление было оценено в 13.966. В квалификации она оказалась седьмой, гарантировав себе место в финале.

Следует отметить, что в соревновании принимают участие 170 спортсменов из сорока одной страны. Кубок мира носит лицензионный характер – его участники набирают очки в зачет олимпийской квалификации.

Азербайджан на турнире представлен четырьмя спортсменами – Мурадом Агарзаевым, Никитой Симоновым, Иваном Тихоновым и Марией Некрасовой.