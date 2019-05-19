Гимнастика в Азербайджане развивается благодаря усилиям Первого вице-президента Мехрибан Алиевой — Яна Батыршина

Гимнастика в Азербайджане развивается благодаря усилиям Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Об этом Trend сказала заслуженный мастер спорта России, победительница множества различных международных спортивных состязаний, серебряный призер Олимпийских игр Яна Батыршина.

«Все мы знаем, кто является президентом Федерации гимнастики Азербайджана — это Первая леди и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Конечно, все это благодаря ей, все это ее большая заслуга. Видно, насколько Мехрибан Алиева любит гимнастику, сколько вкладывает сил и души, и результаты этой работы видны», — сказала Батыршина.

Она отметила, что художественная гимнастика в Азербайджане развивается семимильными шагами.

Говоря о завершившемся сегодня в Баку Чемпионате Европы по художественной гимнастике, собеседница агентства отметила высокий уровень организации состязаний и хорошие условия, созданные как для гимнасток, так и зрителей.

Батыршина также высоко оценила мастерство азербайджанских гимнасток. По ее мнению, юниорская сборная страны достойная смена основному составу. Также собеседница агентства выделила выступление азербайджанской гимнастки Захры Агамировой.

«Захра Агамирова очень крутая, в некоторые ее выступления, к примеру, с мячом, я прямо влюблена», — добавила Батыршина.

Напомним, что 16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку прошел 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступили в индивидуальной программе, а юниорки — в программе групповых упражнений. В Чемпионате приняли участие спортсменки из 35 стран мира (trend/az).