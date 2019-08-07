Гильермо дель Торо получил звезду на Аллее славы Голливуда и посвятил ее Мексике

Кинорежиссер Гильермо дель Торо получил именную звезду на Аллее славы Голливуда, посвятив ее родной Мексике и всем иммигрантам в мире. Как сообщила газета Los Angeles Times, об этом лауреат кинопремии «Оскар» заявил во вторник на церемонии открытии памятного знака в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

«Для меня, как мексиканца, получение звезды — это жест, а в настоящий момент такие жесты не могут быть банальными или обычными», — приводит газета слова режиссера.

«Очень важно, что это происходит именно сейчас, потому что я заявляю всем иммигрантам из любой страны, что им следует верить в шанс, а не в препятствия», — отметил дель Торо, преклонив колено и поцеловав флаг Мексики.

Автор фильмов «Форма воды» (The Shape of Water, 2017), «Хеллбой 2: Золотая армия» (Hellboy II: The Golden Army, 2004), «Лабиринт фавна» (El laberinto del fauno, 2006) является одним из самых известных режиссеров современности. Он был удостоен «Оскара» в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа» за картину «Форма воды» в 2018 году.