ГЭЦ проведет экзамены для желающих поступить на государственную службу

В рамках тестовых экзаменов, в ходе конкурса лиц, желающих поступить на государственную службу, будут проведены испытательные электронные экзамены. Проверочные тесты по группам AA, AB, AC, BA и BB начнутся 10 апреля в 10:00, сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр. Соискателям, для сдачи экзаменов в электронной, форме предоставят специально оборудованные залы в здании Центра по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде 28 Насиминского района. Онлайн-регистрация экзаменуемых завершится 10 апреля в девять часов.

Отметим, что для участия в тестах, желающие должны создать «личные кабинеты» на сайте Государственного экзаменационного центра. Стоимость участия в них составляет 36 манатов.

| 2019-04-05T17:06:50+00:00 5 апреля 2019, 19:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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