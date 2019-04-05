ГЭЦ проведет экзамены для желающих поступить на государственную службу

В рамках тестовых экзаменов, в ходе конкурса лиц, желающих поступить на государственную службу, будут проведены испытательные электронные экзамены. Проверочные тесты по группам AA, AB, AC, BA и BB начнутся 10 апреля в 10:00, сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр. Соискателям, для сдачи экзаменов в электронной, форме предоставят специально оборудованные залы в здании Центра по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде 28 Насиминского района. Онлайн-регистрация экзаменуемых завершится 10 апреля в девять часов.

Отметим, что для участия в тестах, желающие должны создать «личные кабинеты» на сайте Государственного экзаменационного центра. Стоимость участия в них составляет 36 манатов.