Герои Тарантино «ожили» в Park Cinema Metropark

Специальный показ девятого фильма культового режиссера Квентина Тарантино прошел накануне в Park Cinema Metropark.

Как сообщает #, на вечере была потрясающая атмосфера, созданная организаторами показа, которые «оживили» героев пяти фильмов Тарантино, не оставив равнодушным никого из гостей, в том числе и самых «звездных», среди которых были народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, продюсер и шоумен Мурад Дадашов, блогер Талех Юзбеев, ведущие Хусния Магеррамова и Кенуль Арифгызы, продюсер Захра Бадалбейли, актриса Дениз Таджеддин, спортивные комментаторы Шамсаддин Аббасов и Рустам Эфсерли, режиссер Теймур Гаджиев и др.

«Нами была проведена тщательная и скурпулезная работа по проведению этого показа, — сказал пиар-менеджер сети Park Cinema Рустам Фаталиев. – Мы проводили репетиции, думали над порядком выхода каждого из актеров, подготовили стенд для каждого из фильмов. Надеемся, что поклонники Квентина Тарантино оценят его новое творение».

Отметим, что фильм «Однажды в Голливуде» можно посмотреть в формате IMAX только в Park Cinema.

Также, по словам Фаталиева, в ближайшее время ожидается открытие восьмого зала в кинотеатре Park Cinema Park Bulvar.

«Это будет специализированный для детей зал. О точной дате открытия зала мы сообщим в ближайшее время», — сказал он.