Германия станет европейским центром по выпуску батарей для электромобилей

Daimler форсирует переориентацию своего бизнеса на выпуск электромобилей — и одновременно превращает Германию в европейский центр по производству аккумуляторных батарей. 25 июля немецкий автоконцерн объявил о строительстве в ФРГ еще двух заводов, которые будут изготавливать этот важнейший компонент автомобилей, работающих на электрической тяге. В результате производитель «Мерседесов» сможет уже в обозримом будущем выпускать батареи на 8 предприятиях, расположенных на 3 континентах.

При этом 5 производств будут действовать в Германии. А двумя неделями раньше, 9 июля, о строительстве на востоке ФРГ, в Эрфурте, завода по выпуску аккумуляторных батарей объявила китайская компания CATL, партнером которой выступает баварский автоконцерн BMW. Таким образом, речь идет в общей сложности о 6 производственных площадках на немецкой территории.

Немецкий автопром за считанные месяцы сделал решающий рывок в нужном направлении и позиционировал Германию в качестве будущего европейского центра по выпуску батарей для электромобилей.

При этом в роли лидера и локомотива выступил Daimler. У производителя «Мерседесов» уже есть действующий с 2012 года завод в Восточной Германии, в саксонском Каменце. Там же близится к завершению сооружение второго, куда более крупного предприятия. Строительство третьего должно начаться в конце 2018 года в Брюле — это уже на западе страны, в земле Баден-Вюртемберг, в непосредственной близости от основных производственных мощностей концерна.

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