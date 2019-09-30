Германия снимет санкции с России при прогрессе минских соглашений

В Германии заявили, что снимут санкции с России лишь в том случае, если появится прогресс в реализации минских соглашений. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

По словам политика, к настоящему времени позиция федерального правительства Германии относительно антироссийских санкций неизменна. Однако представители немецкого государства совместно с другими членами нормандского формата работают для устранения введенных ограничений.

Зайберт назвал «позитивными и вызывающими надежду сигналами» обмен военными и заключенными между Россией и Украиной 7 сентября.

Представитель МИД Германии Райнер Бройль заявил, что минские договоренности должны быть реализованы полностью, а не частично.

«Это наша позиция, к этому привязаны санкции, и это остаётся неизменным», — заявил Бройль в ходе совместного с Зайбертом брифинга.

Представитель немецкого правительства в свою очередь отметил, что для осуществления всех пунктов соглашения еще далеко.

| 2019-09-30T16:22:26+00:00 30 сентября 2019, 20:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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