Германия продлила на полгода запрет на поставки оружия Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило еще на полгода — до 30 сентября — запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг вечером телеканал N-TV.

Решение было принято по итогам заседания с участием канцлера Ангелы Меркель и глав ключевых министерств. Дискуссии о целесообразности продления запрета поставок оружия Эр-Рияду, который действовал до конца марта, шли на протяжении последних недель. Во Франции и Великобритании подвергли критике действия Берлина, отметив, что они ставят под угрозу совместные проекты в военной сфере.

Германия решила в начале ноября остановить экспорт военных товаров в Саудовскую Аравию из-за дела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. Репортер, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.

На продлении запрета настаивала входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Глава СДПГ Андреа Налес лично отвергала возможность поставок оружия Эр-Рияду в свете ситуации вокруг Хашкаджи. Блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз был против продления, поскольку это могло, по мнению консерваторов, поставить под угрозу совместные с другими европейскими странами проекты в военной сфере.

Критике решение Берлина о запрете поставок ранее подвергли во Франции и Великобритании. СМИ сообщали, что Париж может выйти из совместного с ФРГ проекта по разработке истребителей. Франция требует от немцев гарантий, что самолеты можно будет без ограничений экспортировать в любую страну, в том числе в Саудовскую Аравию.