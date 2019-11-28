Германия призвала КНДР отказаться от ракетных испытаний

Германия осудила последние ракетные испытания КНДР и призвала Пхеньян начать серьезные переговоры с США по отказу от программ развития оружия массового уничтожения и баллистических ракет, заявили в МИД ФРГ.
Ранее сообщалось, что КНДР провела пуск двух снарядов малой дальности, реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками – 30 секунд.
«Правительство осуждает новые испытания двух баллистических ракет Северной Кореей, которая в тринадцатый раз за текущий год испытала такие вооруженные системы и таким образом нарушила свои обязательства по соответствующим революциям Совета безопасности ООН и безответственным образом поставила под угрозу международную безопасность», — говорится в пресс-релизе МИД ФРГ.
«Для этого чрезвычайно необходимо, чтобы Северная Корея прекратила испытания баллистических ракетных системы и отказалась от односторонних ультиматумов», — заявили в МИД.(РИА Новости)