Германия призвала КНДР отказаться от ракетных испытаний

«Правительство осуждает новые испытания двух баллистических ракет Северной Кореей, которая в тринадцатый раз за текущий год испытала такие вооруженные системы и таким образом нарушила свои обязательства по соответствующим революциям Совета безопасности ООН и безответственным образом поставила под угрозу международную безопасность», — говорится в пресс-релизе МИД ФРГ.