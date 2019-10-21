Германия предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с инициативой создать международную зону безопасности в Сирии на границе с Турцией с привлечением Москвы и Анкары. Об этом она заявила в понедельник агентству DPA.

Крамп-Карренбауэр отметила, что согласовала свое предложение с канцлером Ангелой Меркель и представит его западным союзникам на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24-25 октября. «Вопрос, как может выглядеть это решение, заключается в создании контролируемой международным сообществом зоны безопасности при привлечении Турции и России с целью деэскалации ситуации, с целью продолжения борьбы против террора «Исламского государства», с целью обеспечения возможности реального продолжения только что начавшегося конституционного процесса [в Сирии]»- сказала она. (ТАСС)

| 2019-10-21T22:14:45+00:00 22 октября 2019, 00:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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