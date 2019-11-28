Германия повысит платежи на содержание НАТО

В преддверии двухдневного саммита НАТО, который начнется в Лондоне 3 декабря, страны-члены альянса договорились о перераспределении расходов на его содержание. Как отмечает в четверг, 28 ноября, информационное агентство dpa, сделано это было под давлением президента США Дональда Трампа.

Сегодня расходы на содержание НАТО, которые ежегодно совместно оплачивают 29 государств-членов альянса, составляют 2,37 млрд евро. Доля Германии в этих расходах на данный момент 14,8 процента, а США — 22,1 процента. Новая схема распределения расходов на содержание НАТО предполагает, что с 2021 года как США, так и Германия будут оплачивать по 16,35 процента расходов.

Таким образом, США смогут ежегодно экономить около 120 млн евро. Эта сумма будет распределена между Германией, которой придется дополнительно выделять на содержание НАТО около 33 млн евро, и остальными странами-участницами Североатлантического договора.

Единственная страна, отказавшаяся от участия в перераспределении расходов на содержание НАТО, — это Франция, отмечает dpa. «Правительство в Париже отклонило этот план как несоответствующий поставленным целям», — цитирует агентство французских дипломатов.