Германия потратила на американские войска в ФРГ за семь лет €243 млн

Правительство ФРГ потратило на размещенные в Германии американские войска за последние семь лет в общей сложности €243 млн. Об этом говорится в ответе Минфина ФРГ на запрос депутата Бундестага от Левой партии Бригитте Фрайхольд, выдержки из которого опубликовало в среду агентство DPA.

Среди статей расходов — оплата коммунальных услуг для бывших сотрудников, обслуживание земельных участков и зданий. Сюда не включено участие германской стороны в расходах по строительству сооружений, хотя €480 млн, которые власти ФРГ потратили с 2012 по 2019 годы на все строительные мероприятия партнеров по НАТО в Германии, «почти исключительно» выпадают на долю американцев.

Сейчас в четырех землях ФРГ размещены около 35 700 американских солдат. Больше половины (18 459) находятся в Рейнланд-Пфальце, 11 689 — в Баварии, 3036 — в Баден-Вюртемберге и 2471 — в Гессене. Дополнительно поддержку им оказывают около 17 тыс. американских и 12 тыс. немецких гражданских.

Фрайхольд подвергла критике финансовое участие Германии в размещении военных США. «Германия является центральной платформой для проведения США военных операций по всему миру. Оказание им помощи со стороны германских налогоплательщиков должно быть, наконец, прекращено», — считает депутат. (ТАСС)