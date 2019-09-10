Германия осудила КНДР

Правительство Германии осуждает новые испытания в КНДР двух ракет малой дальности, так как они противоречат решениям Совета Безопасности ООН, призывает Пхеньян отказаться от дальнейших провокаций и вернуться в переговорный процесс, заявила во вторник официальный представитель МИД ФРГ, сообщает РИА Новости.

«Правительство ФРГ осуждает очередное испытание КНДР двух ракет малой дальности, это были десятые испытания в этом году подобных систем вооружения. Совет Безопасности ООН обязал КНДР отказаться от баллистической ракетной программы. Ракетный пуск противоречит заявлениям, сделанным вчера северокорейским замминистра иностранных дел Цой Сон Хи, о готовности к возобновлению переговоров с США», — заявила представитель МИД, слова которой приводятся в рассылке ведомства.