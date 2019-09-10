Германия осудила КНДР

Правительство Германии осуждает новые испытания в КНДР двух ракет малой дальности, так как они противоречат решениям Совета Безопасности ООН, призывает Пхеньян отказаться от дальнейших провокаций и вернуться в переговорный процесс, заявила во вторник официальный представитель МИД ФРГ, сообщает РИА Новости.

«Правительство ФРГ осуждает очередное испытание КНДР двух ракет малой дальности, это были десятые испытания в этом году подобных систем вооружения. Совет Безопасности ООН обязал КНДР отказаться от баллистической ракетной программы. Ракетный пуск противоречит заявлениям, сделанным вчера северокорейским замминистра иностранных дел Цой Сон Хи, о готовности к возобновлению переговоров с США», — заявила представитель МИД, слова которой приводятся в рассылке ведомства.

| 2019-09-10T16:42:32+00:00 10 сентября 2019, 20:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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