Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Германская сторона обжаловала решение Европейского суда юстиции по ограничению использования «Газпромом» мощности газопровода OPAL. Об этом заявили корреспонденту ТАСС в четверг в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

«Правительство ФРГ 20 ноября подало жалобу на решение Европейского суда юстиции в Европейский суд», — отметили в ведомстве. В то же время там указали на то, что подача жалобы «не имеет приостанавливающего [решение суда] действия». «Федеральное сетевое агентство уже приняло все необходимые меры для реализации решения», — напомнили в Минэкономики.

«Дальнейшие разбирательства в Европейском суде пройдут в соответствии с европейским процессуальным правом», — отметили ТАСС в ведомстве.

В начале сентября Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому «Газпром» мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд куб. м в год. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. После этого решения «Газпром» сократил поставки по OPAL и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

OPAL — трубопровод-отвод, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.(ТАСС)