Германия обвинила Россию и Китай в многократных кибератаках

Россия и Китай многократно попадали в поле зрения контрразведки ФРГ в 2017 году в качестве «организаторов кибератак», говорится в докладе федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ), который был представлен журналистам во вторник в Берлине.

«Особенно Россия и Китай многократно были определены BfV в качестве нападающей стороны. Однако и разведслужбы других государств располагают тем временем значительными ресурсами и возможностями для проведения кибератак», — говорится в докладе. Его экземпляр находится в распоряжении РИА Новости.В частности, в нем указано, что «кибератаки против целей в Германии, предположительно, исходили от государственных ведомств в Иране».

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах с помощью кибератак, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

48 просмотров
| 2018-07-24T17:32:10+00:00 24 июля 2018, 20:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss