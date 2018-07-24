Германия обвинила Россию и Китай в многократных кибератаках

«Особенно Россия и Китай многократно были определены BfV в качестве нападающей стороны. Однако и разведслужбы других государств располагают тем временем значительными ресурсами и возможностями для проведения кибератак», — говорится в докладе. Его экземпляр находится в распоряжении РИА Новости.В частности, в нем указано, что «кибератаки против целей в Германии, предположительно, исходили от государственных ведомств в Иране».

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах с помощью кибератак, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.