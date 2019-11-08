Германия и США считают Турцию важным партнером по НАТО, заявил Маас

Германия и США считают Турцию важным партнером по НАТО, с которым необходимо продолжать диалог, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Мы обсудили в различных аспектах тему Турции, все расхождения, которые имеются. Мы согласились, что несмотря на эти расхождения Турция является центральным, важным партнером по НАТО, поэтому окно для диалога должно оставаться открытым», — заявил он после переговоров с американским коллегой Майком Помпео в Лейпциге.
Он отметил, что тема ситуации на севере Сирии также была затронута. Стороны считают, что необходимо устойчивое перемирие в регионе.(РИА Новости)