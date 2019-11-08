Германия и США считают Турцию важным партнером по НАТО, заявил Маас

«Мы обсудили в различных аспектах тему Турции, все расхождения, которые имеются. Мы согласились, что несмотря на эти расхождения Турция является центральным, важным партнером по НАТО, поэтому окно для диалога должно оставаться открытым», — заявил он после переговоров с американским коллегой Майком Помпео в Лейпциге.