Германия и США считают Турцию важным партнером по НАТО, заявил Маас

Германия и США считают Турцию важным партнером по НАТО, с которым необходимо продолжать диалог, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Мы обсудили в различных аспектах тему Турции, все расхождения, которые имеются. Мы согласились, что несмотря на эти расхождения Турция является центральным, важным партнером по НАТО, поэтому окно для диалога должно оставаться открытым», — заявил он после переговоров с американским коллегой Майком Помпео в Лейпциге.
Он отметил, что тема ситуации на севере Сирии также была затронута. Стороны считают, что необходимо устойчивое перемирие в регионе.(РИА Новости)
| 2019-11-07T23:19:18+00:00 8 ноября 2019, 09:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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