Германия готова оказать поддержку диверсификации экономики Азербайджана

Ведущей экономической задачей Азербайджана является развитие ненефтяного сектора, в котором германский бизнес может оказать республике большую поддержку. С другой стороны, широкая диверсификация немецкой экономики создает основу для хорошего партнерства с Азербайджаном.

Как говорится в сообщении на официальном сайте Президента АР, об этом было заявлено главой государства Ильхамом Алиевым и федеральными канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе состоявшейся в субботу, 25 августа в Центре Гейдара Алиева встречи глав государств с представителями бизнеса.

В частности, в своем выступлении президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в рамках официального визита канцлера в Баку Ангелы Меркель был проведен очень широкий обмен мнениями, в том числе обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере.

«Должен отметить, что компании из Германии действуют в Азербайджане многие годы, они работали во многих сферах, реализовали различные проекты. Только за счет государственных средств компании Германии реализовали проекты стоимостью более одного миллиарда долларов США, и уверен, что в будущем эта цифра еще более возрастет», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что компании Германии хорошо известны в Азербайджане, их качество, технологии приносят большую пользу республике, которая переживает в настоящее время период модернизации.

«Экономическая диверсификация – наш основной приоритет. B целом, могу сказать, что азербайджанская экономика очень стремительно развивается. За последние 15 лет азербайджанская экономика выросла более чем в три раза, макроэкономическое положение нашей страны стабильное, внешний долг составляет всего 20% валового внутреннего продукта, безработица находится на уровне пяти процентов», — сказал президент.

Как известно, за последние полтора десятилетия в Азербайджан поступили инвестиции в размере 250 миллиардов долларов. Давосский всемирный экономический форум удостоил азербайджанскую экономику 35-го места по конкурентоспособности.

«Это свидетельствует о том, что в Азербайджане успешно проводится политика экономической диверсификации. Разумеется, мы обладаем большими нефтегазовыми ресурсами, экспортируем их, однако основная цель заключается в развитии ненефтяного сектора, и в этой сфере, компании из Германии, конечно же, могут оказать нам помощь», — заключил глава государства.

Встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель с бизнесменами

На встрече также было отмечено, что сейчас в числе приоритетов — развитие сельского хозяйства, туризма, информационно-коммуникационного сектора, инфраструктурные проекты, в том числе модернизация железных дорог, строительный сектор и другие отрасли.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель указала, что в ходе встречи двух делегаций в расширенном составе прошел интенсивный обмен мнениями о двусторонних отношениях. Она указала, что состоялся также и обмен мнениями об отношениях Азербайджана и Европейского Союза.

«Мы говорили о том, что Азербайджан расположен на геостратегической территории, имеет границы с Ираном и Россией, его тесных отношениях с Турцией. Aзербайджан – важная страна для Европейского Союза с точки зрения диверсификации энергообеспечения Европы», — подчеркнула Ангела Меркель.

Федеральный канцлер заметила, что Азербайджан достиг очень стремительного развития: «С этой точки зрения диверсификация экономики – хороший факт. Широкая диверсификация немецкой экономики создает основу здесь для хорошего партнерства».

Встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель с бизнесменами

Она напомнила, что в Aзербайджане есть внешнеторговая палата Германии, в республике действуют более 150 немецких предприятий. И германская сторона очень заинтересована в приглашениях Азербайджаном иностранных предприятий для внесения вклада в развитие экономики страны.

«Aзербайджан – светское государство. Мы говорили об этом. Сегодня Азербайджан – светское мусульманское государство. Несмотря на то, что сегодня мы наблюдаем еще большее усиление трендов исламизации во многих странах мира», — заметила федеральный канцлер.

Госпожа Меркель подчеркнула, что эти успехи имеют большое значение для азербайджанской экономики, и Германия может стать хорошим партнером в этой сфере.

Федеральный канцлер Ангела Меркель посетила в субботу, 25 августа Азербайджан в рамках своей рабочей поездки на Южный Кавказ. Ранее, 23 августа, она посетила Тбилиси, 24 августа побывала в Ереване.

Германия признала независимость Азербайджана, которая была восстановлена 18 октября 1991 года, 12 января 1992 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 20 февраля 1992 года. Посольство Азербайджана в Германии открылось 2 сентября 1992 года, а посольство Германии в Азербайджане — 22 сентября 1992 года (sputnik.az)

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