Германии не хватает рабочих рук! Может поможем?

Немецкий рынок труда столкнулся с проблемой дефицита рабочей силы. Согласно свежим данным, предоставленным Институтом исследований рынка труда и карьеры (IAB), в стране открыто более миллиона вакансий.

Как сообщает rg-rb.de, компании ФРГ заявляют сейчас о 1 210 000 вакансиях. Особенно остро требуются работники в сферах здравоохранения, логистики и строительства, а также в производственном секторе. Согласно результатам исследования, в среднем компания может найти подходящего сотрудника лишь за 82 дня.

При этом, как отмечают аналитики, нехватка кадров распределена по территории страны весьма неравномерно. 940 тысяч из предложенных вакансий выставлены компаниями, расположенными в западной части Германии. Тем временем от фирм, расположенных в восточной части страны, исходят всего 270 тысяч предложений о работе.

По мнению экспертов, основной проблемой, с которой сталкиваются работодатели в процессе подбора персонала, является малое количество откликов на вакансию, а также недостаточная компетентность кандидатов.

Избежать подобной проблемы не удалось и Франции. С проблемой нехватки рабочей силы французские компании столкнулись ещё в феврале. При этом отмечается, что компаниям не хватает именно квалифицированных работников. По итогам 2017 года более 200 тысяч вакансий не были закрыты именно по этой причине – из-за отсутствия квалифицированных рабочих.

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