Генсеки АФФА и УЕФА обсудили вопрос внедрения системы VAR и дронов на чемпионатах

Генсек АФФА Эльхан Мамедов встретился с генсеком УЕФА Теодором Теодоридисом.

Как сообщает официальный сайт национальной ассоциации, в ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, был обсужден ряд вопросов.

Э.Мамедов предложил внедрить систему VAR на отборочных турах к чемпионатам Европы и мира. Т.Теодоридис сообщил, что на встрече с руководителями всех национальных ассоциаций-членов УЕФА, которая состоится в конце ноября в столице Румынии Бухаресте, по инициативе президента УЕФА Александра Чеферина по данному вопросу состоится обмен мнениями, будет представлена презентация и на обсуждение будет вынесен вопрос возможности или невозможности использования системы VAR в играх отборочных туров.

Другой вопрос, обсужденный с генсеком УЕФА, затронул использование БПЛА – дронов над стадионами. Было отмечено, что с точки зрения безопасности на эти вопросы следует обращать особое внимание.

После Э.Мамедов подробно проинформировал генсека УЕФА о подготовке к 4 играм Евро-20202, которые пройдут в Баку.(report)

| 2019-10-16T13:20:19+00:00 16 октября 2019, 13:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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