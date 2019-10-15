Генсека ОИС наградили медалью по случаю 100-летия дипломатии Азербайджана

Посол Азербайджана в Саудовской Аравии, постоянный представитель в Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шахин Абдуллаев встретился в Джидде с генеральным секретарем ОИС Юсуфом бин Ахмедом аль-Усеймином, сообщает Arab News.

В ходе встречи посол от имени главы азербайджанского МИД Эльмара Мамедъярова вручил генсеку ОИС медаль «100-летие органов дипломатической службы Азербайджанской Республики».

Награда была вручена в знак признания заслуг и усилий генсека ОИС по расширению двусторонних отношений с Азербайджаном.

В свою очередь Юсуф бин Ахмед аль-Усеймин поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Азербайджана и выразил признательность за конструктивную роль Азербайджана в продвижении совместных исламских действий.

| 2019-10-15T09:56:48+00:00 15 октября 2019, 12:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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