Генсек ООН высказался о ситуации с невыдачей Зарифу и Роухани виз США

ООН находится в контакте с США по вопросам выдачи виз делегатам-участникам Генеральной Ассамблеи, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш.

«Мы находимся в контакте с принимающей стороной, чтобы решить все возникающие проблемы с визами в отношении делегаций. И я надеюсь, это позволит решить проблему», — сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, какими могут быть последствия невыдачи виз президенту и главе МИД Ирана Хасану Роухани и Джаваду Зарифу.

Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у него до сих пор нет визы.

Позже Зариф подтвердил агентству Tasnim информацию об отсутствии виз для визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. (РИА Новости)