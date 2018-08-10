Генсек ООН требует расследовать авиаудар по автобусу с детьми в Йемене

В результате бомбардировки ВВС международной коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене погибли десятки детей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал незамедлительно расследовать трагедию с авиаударом по перевозившему детей автобусу в провинции Саада на северо-западе Йемена. Глава всемирной организации призвал все стороны конфликта «соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права», сообщил в четверг, 9 августа, представитель Гутерриша.

Находившиеся в автобусе пассажиры стали жертвами бомбардировки ВВС международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, ведущей наступление на позиции действующих в стране повстанцев хуситов.

Как подчеркнул Гутерриш, стороны в ходе боевых действий должны избегать ударов «по мирным жителям и гражданским целям». По мнению генсека ООН, выход из конфликта следует искать посредством переговоров и политического процесса.

По данным Международного комитета Красного Креста, в результате атаки погибли минимум 29 и ранены 30 детей. Общее число пострадавших составило 48.

Авианалеты на Йемен со стороны Саудовской Аравииначались в марте 2015 года. Своей целью Эр-Рияд ставил свержение повстанцев хуситов и их союзников, которые удерживают под контролем Сану. За минувшие три года, по данным ООН, были убиты более 6700 человек, большинство из них — мирные жители.

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