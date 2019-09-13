Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию по расследованию авиаударов на северо-западе Сирии, сообщил представитель генерального секретаря.
«Как было объявлено 1 августа, генеральный секретарь создал внутреннюю комиссию ООН по расследованию серии инцидентов, которые произошли на северо-западе Сирии с момента подписания меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении представителя.
Сообщается, что в комиссию войдут три человека, которые займутся расследованием случаев «разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН в этом районе».
Комиссия начнет работу 30 сентября и сообщит о результатах генсеку ООН после завершения работы.(РИА Новости)
| 2019-09-13T22:04:36+00:00 14 сентября 2019, 01:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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