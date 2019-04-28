Генсек ООН прокомментировал стрельбу в синагоге в США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш прокомментировал стрельбу в американской синагоге, которая произошла во время пасхальной службы.
Гуттериш в Twitter заявил о своей глубокой обеспокоенности этим инцидентом. «Мы все должны быть едины перед лицом антисемитизма и всех форм ненависти. Мои мысли с семьями жертв и еврейским сообществом по всему миру», — подчеркнул политик.
За несколько часов до вчерашней атаки на синагогу в Калифорнии на популярном у радикалов и экстремистов сайте появилось письмо с антисемитскими высказываниями, подписанное именем подозреваемого в нападении (aif.ru).