Генсек ООН прокомментировал стрельбу в синагоге в США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш прокомментировал стрельбу в американской синагоге, которая произошла во время пасхальной службы.

Гуттериш в Twitter заявил о своей глубокой обеспокоенности этим инцидентом. «Мы все должны быть едины перед лицом антисемитизма и всех форм ненависти. Мои мысли с семьями жертв и еврейским сообществом по всему миру», — подчеркнул политик.

За несколько часов до вчерашней атаки на синагогу в Калифорнии на популярном у радикалов и экстремистов сайте появилось письмо с антисемитскими высказываниями, подписанное именем подозреваемого в нападении (aif.ru).

| 2019-04-28T11:46:03+00:00 28 апреля 2019, 11:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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