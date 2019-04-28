Генсек ООН прокомментировал стрельбу в синагоге в США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш прокомментировал стрельбу в американской синагоге, которая произошла во время пасхальной службы.

Гуттериш в Twitter заявил о своей глубокой обеспокоенности этим инцидентом. «Мы все должны быть едины перед лицом антисемитизма и всех форм ненависти. Мои мысли с семьями жертв и еврейским сообществом по всему миру», — подчеркнул политик.

Стрельба произошла в американском городе Повэй вечером 27 апреля. Один человек погиб, сообщалось о четырех пострадавших, в числе которых были несовершеннолетние и раввин синагоги Исорел Голстайн. По данным СМИ, нападавший был в бронежилете и шлеме. Мэр Повэя назвал случившееся преступлением на почве ненависти.

За несколько часов до вчерашней атаки на синагогу в Калифорнии на популярном у радикалов и экстремистов сайте появилось письмо с антисемитскими высказываниями, подписанное именем подозреваемого в нападении (aif.ru).