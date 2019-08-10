Генсек ООН призывал стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия

В субботу телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что по меньшей мере 30 человек погибли во время столкновений в лагере бригады охраны президентского дворца в йеменском Адене.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ожесточенными столкновениями в Адене за последние несколько дней, в том числе в окрестностях президентского дворца и международного аэропорта. Он призывает стороны прекратить военные действия и обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права, прав человека» — говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. Генсек призывает стороны вступить в инклюзивный диалог, чтобы урегулировать разногласия и решить проблемы всех йеменцев, отмечается в документе.(РИА Новости)