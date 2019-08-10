Генсек ООН призывал стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия.
В субботу телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что по меньшей мере 30 человек погибли во время столкновений в лагере бригады охраны президентского дворца в йеменском Адене.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ожесточенными столкновениями в Адене за последние несколько дней, в том числе в окрестностях президентского дворца и международного аэропорта. Он призывает стороны прекратить военные действия и обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права, прав человека» — говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
| 2019-08-10T06:27:49+00:00 10 августа 2019, 09:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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