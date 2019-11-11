Генсек ООН призвал власти Боливии обеспечить безопасность дипмиссий

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает обеспечить безопасность иностранных граждан и неприкосновенность дипмиссий в Боливии, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
По его словам, в свете продолжающихся тревожных событий в Боливии генсек вновь призывает всех боливийцев воздержаться от насилия, а также обращается с призывом к властям обеспечить безопасность всех жителей, чиновников и иностранных граждан.
«Он также призывает уважать государственные и местные институты, равно как и неприкосновенность дипломатических миссий», — отмечает Дюжаррик.
| 2019-11-11T10:22:30+00:00 11 ноября 2019, 11:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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