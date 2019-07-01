Генсек ООН призвал страны снизить выбросы парниковых газов на 45%

«Я прошу всех лидеров — от правительств до частных компаний — представить уже летом или до конца декабря 2020 года планы по сокращению эмиссии парниковых газов на 45% к 2030 году и по достижению нейтральности по выбросам СО2 к 2050 году», — сказал Гутерриш.