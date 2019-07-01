Генсек ООН призвал страны снизить выбросы парниковых газов на 45%

Генеральный секретарь ОНН Антониу Гутерриш на открытии Климатического саммита в Абу-Даби призвал страны сократить выбросы парниковых газов на 45%, передает РИА Новости.
«Я прошу всех лидеров — от правительств до частных компаний — представить уже летом или до конца декабря 2020 года планы по сокращению эмиссии парниковых газов на 45% к 2030 году и по достижению нейтральности по выбросам СО2 к 2050 году», — сказал Гутерриш.
Он также добавил, что обратился с подобным призывом к основным мировым «поставщикам» парниковых газов в атмосферу, которые принимали участие во встрече G20 в Осаке.
Гутерриш напомнил, что каждый день приходят новости о бедствиях, спровоцированных изменением климата.
«По всему миру люди теряют свои дома и вынуждены мигрировать из-за изменения климата. Ситуация будет становится только хуже, если мы не будем сейчас ставить перед собой амбициозные цели и действовать немедленно», — уточнил он.