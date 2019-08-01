Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом он заявил в четверг журналистам.

«Я настоятельно призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию продлить действие так называемого нового ДСНВ для достижения стабильности и предпосылок для переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями», — сказал он.

Гутерриш выразил сожаление по поводу решения США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «ДРСМД — это крайне важный документ, который помог стабилизировать ситуацию в Европе и положить конец холодной войне. Когда завтра его действие закончится, мир потеряет препятствие перед ядерной войной», — предупредил генсек. «Это увеличит, а не уменьшит угрозу баллистических ракет», — уверен он.

«Стороны должны избежать дестабилизирующего развития событий и работать над новой тропой к международному контролю над вооружениями», — призывал глава всемирной организации.(ТАСС)