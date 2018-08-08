Генсек ООН призвал к урегулированию затянувшихся конфликтов в Европе

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявил, что десятая годовщина войны в Грузии является напоминанием о необходимости урегулирования этого и других затянувшихся конфликтов в Европе.

«Это требует большей приверженности со стороны заинтересованных сторон, которая должна подкрепляться политической волей и оживлением посреднической деятельности», – говорится в заявлении пресс-секретаря Фахана Хака.

Хак отметил, что генеральный секретарь ООН призывает всех участников Женевских международных дискуссий действовать конструктивно и дальновидно, что позволит этому незаменимому механизму выполнить свой мандат.

«Все заинтересованные стороны должны уделять приоритетное внимание достижению прогресса путем диалога и воздерживаться от политики, сеющей раскол, а также от односторонних действий, которые могут иметь негативные последствия для мира и безопасности в регионе», – говорится в заявлении.