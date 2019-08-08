Генсек ООН призвал Индию и Пакистан избегать действий, влияющих на статус Кашмира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Индию и Пакистан воздерживаться от любых действий, способных повлиять на статус Джамму и Кашмира. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь призывает обе стороны воздерживаться от шагов, которые могли бы изменить статус Джамму и Кашмира», — сказал Дюжаррик. По его словам, Гутерриш «с обеспокоенностью следит за ситуацией и призывает обе стороны к сдержанности».

«Генеральный секретарь также напоминает о необходимости выполнять соглашение 1960 года между Индией и Пакистаном», — добавил Дюжаррик.

В отношениях Исламабада и Нью-Дели сохраняется напряженность из-за решения Индии упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла этот штат особым статусом.(ТАСС)