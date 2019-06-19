Генсек ООН потребовал от России и Турции стабилизировать ситуацию в Идлибе

“Я обращаюсь, в частности, и к гарантам Астаны, и к Российской Федерации, и к Турции, учитывая, что они — подписанты меморандума о взаимопонимании по Идлибу от сентября 2018 года, что они должны безотлагательно стабилизировать ситуацию”, — сказал Гутерреш журналистам.