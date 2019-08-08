Генсек ООН поприветствовал подписание мирного соглашения в Мозамбике

«Генеральный секретарь приветствует соглашение о мире и примирении в Мапуту 6 августа. Он выражает признательность президенту Филипе Ньюси и главе РЕНАМО Осуфу Момаде за их стремление к прямым переговорам и за их приверженность завершению мирного процесса», — сообщатся в заявлении.