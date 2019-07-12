Генсек ООН осуждает авиаудары по гражданскому населению Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает авиаудары по гражданскому населению на северо-западе Сирии, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает РИА Новости.

Он отметил, что речь идет об атаке на несколько медицинских учреждений 10 июля, в том числе на больницу в городе Мааррат-эн-Нууман, не уточнив, кто провел атаку.