Генсек ООН осуждает авиаудары по гражданскому населению Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает авиаудары по гражданскому населению на северо-западе Сирии, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает РИА Новости.
Он отметил, что речь идет об атаке на несколько медицинских учреждений 10 июля, в том числе на больницу в городе Мааррат-эн-Нууман, не уточнив, кто провел атаку.
«Генеральный секретарь решительно осуждает продолжающиеся авиаудары по гражданским лицам на северо-западе Сирии, в том числе по медицинским учреждениям и медицинским работникам», — сообщил Дюжаррик.
«Стороны конфликта должны соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права. Виновные в серьезных нарушениях международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности», — отметил он.