Генсек ООН осудил теракты в Тунисе

Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил теракты в Тунисе, заявил на брифинге журналистам официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Генеральный секретарь решительно осуждает террористические атаки, которые мы видели в Тунисе сегодня. Он выражает сочувствие и поддержку семьям тех, кого коснулась трагедия, а также правительству Туниса», — сказал он.

В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. По последним данным, погиб один полицейский, девять человек ранены.

Позже местные СМИ сообщили, что тунисского лидера Аль-Баджи Гаида ас-Себси госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Советник президента Туниса в четверг опроверг появившуюся ранее информацию о его кончине.