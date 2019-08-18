Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 63 человек

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 63 человек, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает РИА Новости.
Взрыв произошел в субботу в 22.40 в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.
«Генеральный секретарь решительно осуждает ужасное террористическое нападение 17 августа на свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека и ранены более 180 человек», — сказано в заявлении.
| 2019-08-18T22:41:39+00:00 19 августа 2019, 02:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss