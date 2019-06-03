Генсек ООН осудил применение силы службами безопасности в Судане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш категорически осудил применение силы службами безопасности в Судане, что привело к гибели и ранению людей, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По сообщению оппозиционного Комитета врачей Судана, число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 30 человек, сотни получили ранения.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о 14 погибших, Комитет врачей Судана — о восьми погибших, 60 пострадавших.

| 2019-06-03T23:42:33+00:00 4 июня 2019, 04:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss