Генсек ООН осудил применение силы службами безопасности в Судане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш категорически осудил применение силы службами безопасности в Судане, что привело к гибели и ранению людей, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По сообщению оппозиционного Комитета врачей Судана, число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 30 человек, сотни получили ранения.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о 14 погибших, Комитет врачей Судана — о восьми погибших, 60 пострадавших.