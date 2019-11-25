Генсек ООН осудил нападение на сотрудников миссии в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил нападение на сотрудников миссии в Афганистане, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Ранее официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что мощный взрыв прогремел в воскресенье в одном из районов Кабула, один человек погиб, еще пять получили ранения.
«Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее нападение на автомобиль ООН в Кабуле, в результате которого погиб один сотрудник организации и двое других были ранены», — сказано в заявлении.
По словам Дюжаррика, генсек призывает власти Афганистана не жалеть усилий в вопросе выявления и быстрого привлечения к ответственности преступников. (РИА Новости)